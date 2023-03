Report Napoli: si ferma Lozano per un risentimento muscolare (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il Napoli dirama il Report giornaliero sull’allenamento in vista della partita contro l’Atalanta valida per la 26esima giornata di Serie A. Di seguito il Report del Napoli: “Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri prepareranno il match contro l’Atalanta in programma sabato 11 marzo al Maradona per la 26esima giornata di Serie A (ore 18). La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione seguita da esercitazione di possesso palla. Successivamente partita a campo ridotto e lavoro tattico. Chiusura di seduta con sviluppi offensivi e conclusioni in porta”. Tra le novità nella lista degli indisponibili c’è anche il nome di Hirving Lozano che quest’oggi ha svolto lavoro differenziato per un risentimento ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 8 marzo 2023) Ildirama ilgiornaliero sull’allenamento in vista della partita contro l’Atalanta valida per la 26esima giornata di Serie A. Di seguito ildel: “Seduta mattutina per ilall’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri prepareranno il match contro l’Atalanta in programma sabato 11 marzo al Maradona per la 26esima giornata di Serie A (ore 18). La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione seguita da esercitazione di possesso palla. Successivamente partita a campo ridotto e lavoro tattico. Chiusura di seduta con sviluppi offensivi e conclusioni in porta”. Tra le novità nella lista degli indisponibili c’è anche il nome di Hirvingche quest’oggi ha svolto lavoro differenziato per un...

