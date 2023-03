Remo Anzovino con il video di “The second life of Icarus” (Di mercoledì 8 marzo 2023) Esce oggi il video di The second life of Icarus, brano che segna il ritorno del compositore e pianista Remo Anzovino, primo tassello di “Don’t Forget to Fly”, il nuovo album che uscirà in primavera distribuito da Believe. Un atteso ritorno sei anni dopo il fortunato “Nocturne”, arrivato a 18 milioni di streaming solo su Spotify. Tra i due dischi, 10 colonne sonore e un Nastro D’Argento nel 2019. Solo nell’ultimo mese tre prestigiosi palcoscenici in Giappone (dalla Bulgari Tower all’Auditorium Agnelli di Tokyo fino al Live Spot Rag di Kyoto) e le musiche di “Respiro di Inverno”, il documentario realizzato dalla Croce Rossa Italiana a un anno dall’inizio della guerra in Ucraina. Il video, diretto da Giulio Ladini per Zunami Film Studio, è un dialogo visivo che ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 8 marzo 2023) Esce oggi ildi Theof, brano che segna il ritorno del compositore e pianista, primo tassello di “Don’t Forget to Fly”, il nuovo album che uscirà in primavera distribuito da Believe. Un atteso ritorno sei anni dopo il fortunato “Nocturne”, arrivato a 18 milioni di streaming solo su Spotify. Tra i due dischi, 10 colonne sonore e un Nastro D’Argento nel 2019. Solo nell’ultimo mese tre prestigiosi palcoscenici in Giappone (dalla Bulgari Tower all’Auditorium Agnelli di Tokyo fino al Live Spot Rag di Kyoto) e le musiche di “Respiro di Inverno”, il documentario realizzato dalla Croce Rossa Italiana a un anno dall’inizio della guerra in Ucraina. Il, diretto da Giulio Ladini per Zunami Film Studio, è un dialogo visivo che ...

