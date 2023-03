Relativity Space sta per lanciare il primo razzo stampato in 3D nello spazio

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Il lancio di Terran 1 è previsto per oggi, 8 marzo, da uno dei complessi di lancio di Cape Canaveral, in Florida. Ecco come seguirlo in diretta

Today's the day—probably—for Relativity Space to attempt its first launch of the small-lift Terran 1 vehicle. The three-hour launch window opens at 1 pm ET (18:00 UTC), and weather conditions at the ...California-based Relativity Space was founded in 2016 by Tim Ellis and Jordan Noone. The company’s Terran 1 rocket is a two-stage fully expendable small-lift launch vehicle capable of delivering a ...