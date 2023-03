Regno Unito, giro di vite draconiano del governo Sunak contro l’immigrazione illegale. Onu: “Viola la convenzione sui rifugiati” (Di mercoledì 8 marzo 2023) Stop the Boat – Blocchiamo le barche. Il governo Sunak vara un altro motto a tre parole (ricordiamo il famigerato ‘Get Brexit done’ di Johnson) come nuovo ‘avanti tutta’ per bloccare lo sbarco di migranti clandestini che arrivano sulle coste britanniche a bordo di gommoni o piccole imbarcazioni di fortuna attraverso lo stretto della Manica. Chi approda illegalmente “non può rimanere in Regno Unito, sarà posto in detenzione entro 28 giorni e poi prontamente rimpatriato o deportato in paesi come il Ruanda. Senza mezze misure”, avverte la ministro dell’Interno anglo-indiana Suella Braverman, che martedì, vestita di rosso tra i sedili verdi della Camera dei Comuni, ha presentato il suo controverso disegno di legge anti-migrazione illegale, che vuole essere un draconiano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 8 marzo 2023) Stop the Boat – Blocchiamo le barche. Ilvara un altro motto a tre parole (ricordiamo il famigerato ‘Get Brexit done’ di Johnson) come nuovo ‘avanti tutta’ per bloccare lo sbarco di migranti clandestini che arrivano sulle coste britanniche a bordo di gommoni o piccole imbarcazioni di fortuna attraverso lo stretto della Manica. Chi approda illegalmente “non può rimanere in, sarà posto in detenzione entro 28 giorni e poi prontamente rimpatriato o deportato in paesi come il Ruanda. Senza mezze misure”, avverte la ministro dell’Interno anglo-indiana Suella Braverman, che martedì, vestita di rosso tra i sedili verdi della Camera dei Comuni, ha presentato il suoverso disegno di legge anti-migrazione, che vuole essere un...

