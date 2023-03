Regione Veneto, la denuncia della consigliera leghista: “Joe Formaggio mi ha molestata”. La replica: “Falso, non ho palpeggiato nessuno” (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il consiglio regionale del Veneto si infiamma a metà pomeriggio, ma non per polemiche politiche o accese discussioni riguardanti proposte di legge o emendamenti. Improvvisamente fa irruzione, proprio alla vigilia dell’Otto Marzo, un episodio di molestia di un uomo nei confronti di una donna. Così l’ha percepita lei, rimanendone turbata. L’uomo è Joe Formaggio, 45 anni, esponente di Fratelli d’Italia, già sindaco di Albettone in provincia di Vicenza, carattere irruento, la provocazione sempre pronta. Ad esempio è stato capace qualche settimana fa di ostentare la sua predilezione per le armi, al punto da imbracciare un mitra durante una fiera a Verona e facendosi fotografare con una didascalia che dichiarava la sua predilezione non solo per fucili e pistole, ma anche per gli interessi delle lobby delle armi. La donna è Milena Cecchetto, 51 anni, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il consiglio regionale delsi infiamma a metà pomeriggio, ma non per polemiche politiche o accese discussioni riguardanti proposte di legge o emendamenti. Improvvisamente fa irruzione, proprio alla vigilia dell’Otto Marzo, un episodio di molestia di un uomo nei confronti di una donna. Così l’ha percepita lei, rimanendone turbata. L’uomo è Joe, 45 anni, esponente di Fratelli d’Italia, già sindaco di Albettone in provincia di Vicenza, carattere irruento, la provocazione sempre pronta. Ad esempio è stato capace qualche settimana fa di ostentare la sua predilezione per le armi, al punto da imbracciare un mitra durante una fiera a Verona e facendosi fotografare con una didascalia che dichiarava la sua predilezione non solo per fucili e pistole, ma anche per gli interessi delle lobby delle armi. La donna è Milena Cecchetto, 51 anni, ...

