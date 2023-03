Regionali Lazio, Bianchi (M5s) si dimette da consigliera di opposizione: torna in tv? Gasparri (Fi): «No alle porte girevoli in Rai» (Di mercoledì 8 marzo 2023) Non è il primo, né sarà l’ultimo caso di un candidato presidente di Regione che, se non eletto, rinuncia al ruolo di consigliere di opposizione e torna a svolgere la sua precedente attività. Nel 2020, alle tornate in Emilia-Romagna e in Toscana, entrambe le candidate del centrodestra – Lucia Borgonzoni e Susanna Ceccardi -, hanno deciso di lasciare il seggio: la prima ha preferito conservare il ruolo di senatrice, la seconda di europarlamentare. Per quanto riguarda Donatella Bianchi, candidata del Movimento 5 stelle alle Regionali nel Lazio dello scorso febbraio, la questione è leggermente diversa: lei non ha un altro paracadute politico da privilegiare, ma ha comunque ritenuto non appetibile il lavoro da consigliera regionale. Così, ... Leggi su open.online (Di mercoledì 8 marzo 2023) Non è il primo, né sarà l’ultimo caso di un candidato presidente di Regione che, se non eletto, rinuncia al ruolo di consigliere dia svolgere la sua precedente attività. Nel 2020,te in Emilia-Romagna e in Toscana, entrambe le candidate del centrodestra – Lucia Borgonzoni e Susanna Ceccardi -, hanno deciso di lasciare il seggio: la prima ha preferito conservare il ruolo di senatrice, la seconda di europarlamentare. Per quanto riguarda Donatella, candidata del Movimento 5 stelleneldello scorso febbraio, la questione è leggermente diversa: lei non ha un altro paracadute politico da privilegiare, ma ha comunque ritenuto non appetibile il lavoro daregionale. Così, ...

