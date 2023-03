Reddito di cittadinanza, oltre 220 denunciati fra Taranto e provincia: accusa, percepiti indebitamente quasi due milioni di euro complessivi Guardia di finanza (Di mercoledì 8 marzo 2023) Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: Le Fiamme Gialle del Comando provinciale di Taranto hanno eseguito controlli finalizzati a verificare laregolare percezione del “Reddito di cittadinanza”.Gli accertamenti svolti dai finanzieri hanno interessato numerosissimi “target” selezionati all’esito di specificheanalisi di rischio, oppure emergenti da mirate attività info-investigative svolte dai Reparti del Corpo dellaprovincia jonica, con l’ausilio del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie di Roma e diconcerto con l’INPS.All’esito delle pertinenti indagini, implementate anche attraverso la valorizzazione degli elementi emersi dallaconsultazione delle banche dati in uso al Corpo, sono stati segnalati alla Procura della Repubblica ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 8 marzo 2023) Di seguito un comunicato diffuso dalladi: Le Fiamme Gialle del Comandole dihanno eseguito controlli finalizzati a verificare laregolare percezione del “di”.Gli accertamenti svolti dai finanzieri hanno interessato numerosissimi “target” selezionati all’esito di specificheanalisi di rischio, oppure emergenti da mirate attività info-investigative svolte dai Reparti del Corpo dellajonica, con l’ausilio del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie di Roma e diconcerto con l’INPS.All’esito delle pertinenti indagini, implementate anche attraverso la valorizzazione degli elementi emersi dallaconsultazione delle banche dati in uso al Corpo, sono stati segnalati alla Procura della Repubblica ...

