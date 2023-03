Red Bull gigantesca: è già resa delle rivali in Formula 1? (Di mercoledì 8 marzo 2023) Tutto secondo copione. Anzi, il canavaccio della gara ha rivelato dei risvolti ancor più positivi dei pronostici della vigilia. Tutto lo sapevano all’interno del paddock della Formula 1: la Red Bull è la scuderia da battere anche (e ancora) in questo 2023. Ma il Toro può davvero essere preso per le corna? Nel Gran Premio del Bahrain non è stato possibile. Manifesta superiorità: Max Verstappen ha vinto in solitaria scortato dal compagno di squadra Sergio Perez. Una doppietta nella prima gara, tanto per chiarire chi comanda. E le rivali? La Ferrari è uscita con i cerotti, mentre la Mercedes non ha inciso. Le parole di Max Verstappen e Sergio Perez dopo la bella doppietta Red Bull (Credit foto – pagina Facebook Red Bull Oracle, via Getty Images)“Primo stint molto buono, lì ho creato il vantaggio – ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 8 marzo 2023) Tutto secondo copione. Anzi, il canavaccio della gara ha rivelato dei risvolti ancor più positivi dei pronostici della vigilia. Tutto lo sapevano all’interno del paddock della1: la Redè la scuderia da battere anche (e ancora) in questo 2023. Ma il Toro può davvero essere preso per le corna? Nel Gran Premio del Bahrain non è stato possibile. Manifesta superiorità: Max Verstappen ha vinto in solitaria scortato dal compagno di squadra Sergio Perez. Una doppietta nella prima gara, tanto per chiarire chi comanda. E le? La Ferrari è uscita con i cerotti, mentre la Mercedes non ha inciso. Le parole di Max Verstappen e Sergio Perez dopo la bella doppietta Red(Credit foto – pagina Facebook RedOracle, via Getty Images)“Primo stint molto buono, lì ho creato il vantaggio – ...

