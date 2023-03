Recupero ex Caserma Artale: un incontro per illustrare il piano di iniziativa privata (Di mercoledì 8 marzo 2023) Lunedì 13 marzo l'aula magna del Polo Carmignani ospiterà il dibattito promosso dall'amministrazione Leggi su lanazione (Di mercoledì 8 marzo 2023) Lunedì 13 marzo l'aula magna del Polo Carmignani ospiterà il dibattito promosso dall'amministrazione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilovepisa : RT @ComunePisa: Ex Caserma Artale a #Pisa : #incontro pubblico per illustrare il piano di recupero dell’area - ComunePisa : Ex Caserma Artale a #Pisa : #incontro pubblico per illustrare il piano di recupero dell’area… - Mereditella : @juventina____ La prendo per i capelli e la trascino alla caserma più lontana per 'denunciarla' spiegandole lungo i… -