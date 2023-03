Reati contro le donne, in aumento stalking e violenze sessuali (Di mercoledì 8 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – Nel periodo 2019-2022 l'incidenza delle donne sul totale delle vittime di atti persecutori, maltrattamenti contro familiari e conviventi e violenze sessuali si mantiene pressochè costante, attestandosi intorno al 75% per gli atti persecutori, tra l'81 e l'83% per i maltrattamenti contro familiari e conviventi e con valori che oscillano tra il 91 e il 93% per le violenze sessuali. Lo rende noto il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del ministero dell'Interno.Nel quadriennio anche l'azione di contrasto ai Reati spia ha fatto registrare un tendenziale incremento dei presunti autori noti, del 10% per gli atti persecutori e del 12% per i maltrattamenti contro familiari e conviventi e per le violenze ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 8 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – Nel periodo 2019-2022 l'incidenza dellesul totale delle vittime di atti persecutori, maltrattamentifamiliari e conviventi esi mantiene pressochè costante, attestandosi intorno al 75% per gli atti persecutori, tra l'81 e l'83% per i maltrattamentifamiliari e conviventi e con valori che oscillano tra il 91 e il 93% per le. Lo rende noto il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del ministero dell'Interno.Nel quadriennio anche l'azione di contrasto aispia ha fatto registrare un tendenziale incremento dei presunti autori noti, del 10% per gli atti persecutori e del 12% per i maltrattamentifamiliari e conviventi e per le...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... messina_oggi : Reati contro le donne, in aumento stalking e violenze sessualiROMA (ITALPRESS) - Nel periodo 2019-2022 l'incidenza… - Italpress : Reati contro le donne, in aumento stalking e violenze sessuali - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Reati contro le donne, in aumento stalking e violenze sessuali - - blogsicilia : #notizie #sicilia Reati contro le donne, in aumento stalking e violenze sessuali - - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – Nel periodo 2019-2022 l’incidenza delle donne sul totale delle vittime di atti persecutori, malt… -