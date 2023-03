Reati contro le donne, in aumento femminicidi, violenze sessuali e stalking (Di mercoledì 8 marzo 2023) Nel 2022 sono state uccise 125 donne, il 95% erano maggiorenni e il 78% italiane. Sono stati 103 gli omicidi in ambito familiare, 61 per mano del partner o ex, 34 da un genitore o da un figlio. Quest’anno le donne uccise sono già 20. Sono le cifre ricordate in un’analisi realizzata, in occasione dell’8 marzo, dalla Direzione centrale della Polizia criminale. Nel 2022 sono state uccise 125 donne. Quest’anno i femminicidi sono già 20. In aumento anche episodi di stalking e violenze sessuali Gli omicidi di donne erano stati 119 nel 2021. Negli ultimi quattro anni, a fronte di un numero stabile di omicidi, 319, c’è stato un aumento dei casi in cui la vittima è donna: da 112 del 2019 a 125 del 2022, con un ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 8 marzo 2023) Nel 2022 sono state uccise 125, il 95% erano maggiorenni e il 78% italiane. Sono stati 103 gli omicidi in ambito familiare, 61 per mano del partner o ex, 34 da un genitore o da un figlio. Quest’anno leuccise sono già 20. Sono le cifre ricordate in un’analisi realizzata, in occasione dell’8 marzo, dalla Direzione centrale della Polizia criminale. Nel 2022 sono state uccise 125. Quest’anno isono già 20. Inanche episodi diGli omicidi dierano stati 119 nel 2021. Negli ultimi quattro anni, a fronte di un numero stabile di omicidi, 319, c’è stato undei casi in cui la vittima è donna: da 112 del 2019 a 125 del 2022, con un ...

