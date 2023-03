Real Sociedad | Oyarzabal sfida la Roma | «Non siamo certo quarti per caso…»

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Mikel, stella della, ha parlato in vista delladi andata degli ottavi di Europa League contro laMikel, stella della, ha parlato a TMW. LAVORO – «Quando sono arrivato in prima squadra laera reduce da anni difficili, ma aveva anche intrapreso un percorso per risollevarsi e tornare a sognare in grande. Oggi si vedono i risultati e tanto lavoro è stato ricompensato, nonper caso». ROTTURA CROCIATO – «Il lavoro quotidiano qua è fantastico. Ti senti sempre supportato e coccolato, aiutato da tanti punti di vista. Durante l’infortunio ho vissuto esperienze e momenti che non avevo mai neanche ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SociosItalia : Retwitta se vorresti vincere 2 biglietti VIP per @OfficialASRoma vs Real Sociedad & metti like se sei disponibile giovedì ???? - OfficialASRoma : ??????? Ci vediamo anche giovedì per Roma-Real Sociedad? ?? - OfficialASRoma : ??? Giovedì di nuovo tutti qui per Roma-Real Sociedad! ????? - CalcioNews24 : #Oyarzabal sfida la #Roma - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: EUROPA LEAGUE - Dai bookmaker fiducia alla Roma: giallorossi favoriti sulla Real Sociedad, un altro 1-0 a quota 6,14 ht… -

"Per me avrà un sapore speciale - sottolinea - ho vissuto anni indimenticabili alla, saranno due belle partite. Sono arrivato a San Sebastian da giovane, ho lasciato il club con una ...Diego Llorente, difensore della Roma, ha parlato ai microfoni di AS in vista della sfida di domani sera contro laDiego Llorente, difensore della Roma, ha parlato ai microfoni di AS. OLIMPICO - "L'Olimpico Impressionante, mi ha sorpreso il sostegno del pubblico che incita la squadra dal primo all'...Diego Llorente si prepara all'esordio dal 1 con la Roma e quella contro lanon sarà una partita come le altre. Lui, difensore giallorosso in prestito dal Leeds, ha un passato con la squadra basca, prossima avversaria degli uomini di Mourinho agli ottavi di ...

Roma-Real Sociedad: le migliori quote e i consigli sul match di Europa League Corriere dello Sport

Partite in casa per Juventus e Roma impegnate negli ottavi di finale di Europa League 2023. Ultime news formazioni.Rcs Mediagroup si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione libera e accessibile fa ...