Real Sociedad, i convocati: non ce la fa Elustondo (Di mercoledì 8 marzo 2023) Imanol Alguacil, tecnico della Real Sociedad, ha diramato la lista di convocati per la trasferta di domani, quando i baschi affronteranno la... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 8 marzo 2023) Imanol Alguacil, tecnico della, ha diramato la lista diper la trasferta di domani, quando i baschi affronteranno la...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : ???? LIVE | La conferenza stampa di José Mourinho e Rui Patricio in vista di Roma-Real Sociedad - SociosItalia : Retwitta se vorresti vincere 2 biglietti VIP per @OfficialASRoma vs Real Sociedad & metti like se sei disponibile giovedì ???? - OfficialASRoma : ??????? Ci vediamo anche giovedì per Roma-Real Sociedad? ?? - infoitsport : Trigoria: rifinitura pre Real Sociedad. Individuale per Ibanez e Darboe (FOTO e VIDEO) - infoitsport : Roma, l’allenamento alla vigilia della sfida contro la Real Sociedad -