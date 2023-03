Re Carlo III e Camilla 'accolti' ad un evento tra fischi e insulti: che figuraccia! (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il re d’Inghilterra, Carlo III e sua moglie la regina consorte Camilla sono stati derisi ed umiliati È noto ormai da tempo il fatto che non tutti amano la monarchia inglese. Seppur questa abbia tantissimi seguaci, secondo alcuni 'sudditi' inglesi, quest’istituzione è davvero troppo antica per i tempi moderni e soprattutto anche molto costosa per le tasche dei cittadini. C’è quindi chi ama e che odia la famiglia Windsor. Questo fenomeno è stato riportato in luce in particolar modo quando il principe Harry, con l’uscita della sua biografia Spare-il minore, ha avuto da una parte tantissimi sostenitori, dall’altra tantissimi oppositori che restano fedeli alla corona e ai membri della famiglia reale. Purtroppo però si è appena verificato un episodio veramente spiacevole per il Re che a maggio verrà incoronato. L’episodio è veramente imbarazzante. Re ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il re d’Inghilterra,III e sua moglie la regina consortesono stati derisi ed umiliati È noto ormai da tempo il fatto che non tutti amano la monarchia inglese. Seppur questa abbia tantissimi seguaci, secondo alcuni 'sudditi' inglesi, quest’istituzione è davvero troppo antica per i tempi moderni e soprattutto anche molto costosa per le tasche dei cittadini. C’è quindi chi ama e che odia la famiglia Windsor. Questo fenomeno è stato riportato in luce in particolar modo quando il principe Harry, con l’uscita della sua biografia Spare-il minore, ha avuto da una parte tantissimi sostenitori, dall’altra tantissimi oppositori che restano fedeli alla corona e ai membri della famiglia reale. Purtroppo però si è appena verificato un episodio veramente spiacevole per il Re che a maggio verrà incoronato. L’episodio è veramente imbarazzante. Re ...

