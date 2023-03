RCS valuta potenziali acquisizioni: «Ci stiamo guardando in giro» (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il presidente di RCS MediaGroup (società editrice tra gli altri del Corriere della Sera e della Gazzetta Dello Sport) e del Torino Urbano Cairo ammette che il gruppo editoriale sta valutando potenziali acquisizioni: “Ci stiamo guardando in giro per cose possibili. Tutto quello che è nel nostro mondo, editoria e comunicazione, ci interessa. Dobbiamo essere L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il presidente di RCS MediaGroup (società editrice tra gli altri del Corriere della Sera e della Gazzetta Dello Sport) e del Torino Urbano Cairo ammette che il gruppo editoriale stando: “Ciinper cose possibili. Tutto quello che è nel nostro mondo, editoria e comunicazione, ci interessa. Dobbiamo essere L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioFinanza : La RCS di Cairo valuta potenziali acquisizioni: «Ci stiamo guardando in giro» - sportli26181512 : #Media #Notizie RCS valuta potenziali acquisizioni: «Ci stiamo guardando in giro»: Il presidente di RCS MediaGroup… - PrudenzanoAnton : RT @Primaonline: Rcs valuta potenziali acquisizioni. Cairo: ci guardiamo in giro. Tutto quello che è nel nostro mondo, editoria e comunicaz… - Primaonline : Rcs valuta potenziali acquisizioni. Cairo: ci guardiamo in giro. Tutto quello che è nel nostro mondo, editoria e co… - BarattoGiuseppe : @virgini22338959 Sarebbe interessante sapere come la gdF valuta i bilanci di queste società, e contemporaneamente d… -