Rcs: Cairo, moderatamente positivo su raccolta pubblicitaria del 2023 - Rpt (Di mercoledì 8 marzo 2023) 'Direi che ho visto un buon inizio d'anno, una buona tendenza', complice il fatto che, ha sottolineato, con La7, il Corriere e La Gazzetta dello Sport 'abbiamo mezzi di qualita', che hanno forza come ... Leggi su borsaitaliana (Di mercoledì 8 marzo 2023) 'Direi che ho visto un buon inizio d'anno, una buona tendenza', complice il fatto che, ha sottolineato, con La7, il Corriere e La Gazzetta dello Sport 'abbiamo mezzi di qualita', che hanno forza come ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : #Governance #Notizie Cairo: «No ai fondi in Serie A: studiamo alternative»: Il presidente di Rcs e del Torino, Urba… - fisco24_info : Banca Mediolanum rinnova per altri 3 anni la partnership con Rcs per il Giro d’Italia: (Adnkronos) - Per l’occasion… - Chiariello_CS : RT @CalcioFinanza: Gli analisti rivedono al ribasso le stime sui conti per RCS e per la holding di Urbano Cairo - MarcoGi63902800 : @francescorey491 @DAVIDPARENZO @StampaTorino @repubblica Rcs (corriere della sera) finché sta nelle mani di Cairo n… - torinotorinista : RT @CalcioFinanza: Gli analisti rivedono al ribasso le stime sui conti per RCS e per la holding di Urbano Cairo -