Rapito e ucciso un sacerdote cattolico in Camerun (Di mercoledì 8 marzo 2023) Olivier Ntsa Ebode è stato trovato morto il primo marzo a Obala, comune nel dipartimento di Lékié nella regione centrale del Camerun. Secondo quanto riferisce l'agenzia Fides, alcuni uomini si sono presentati a casa sua nella notte tra il 28 febbraio e il primo marzo affermando che una loro congiunta non stava bene e che aveva bisogno dei suoi servizi religiosi. Il sacerdote ha accettato di salire in macchina con loro per recarsi sul posto. Lungo la strada è stato assassinato e poi buttato fuori dal veicolo.

Camerun, ucciso un sacerdote cattolico 10.00 Camerun, ucciso un sacerdote cattolico Rapito e ucciso un sacerdote cattolico in Camerun. Olivier Ntsa Ebode è stato trovato morto il primo marzo a Obala, nel dipartimento di Le'kie', nella regione centrale del Paese.