Rapì e fece a pezzi donna | primo permesso fuori dal carcere

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Francy84221 : RT @paroleapensieri: c’è un’aneddoto che mi rapì lui raccontò del problema al pancreas ed il non volersi controllare perché preferisce vive… -

Aveva rapito e poi ucciso, facendola a pezzi, nel dicembre 2011, la 42enne Iole Tassitani, figlia di un notaio di Castelfranco Veneto, ed ora, dopo aver scontato un terzo della condanna, ha ottenuto ...Provvedimento per buona condotta. La rabbia della sorella: "È un colpo duro" Di: Redazione Sardegna Live Permesso premio per Michele Fusaro, l'uomo che nel dicembre 2007 a Bassano del GrappaIole Tassitani, la figlia del notaio Luigi, per poi ucciderla e fare a pezzi il corpo. L'uomo, reo confesso e ora 56enne, era stato condannato a 30 anni. Nei giorni scorsi ha ottenuto un permesso ...Infinemio fratello, glichiamare i nostri genitori dicendogli che finch io non mi fossi consegnata l'avrebbe tenuto prigioniero. E prigioniero, per colpa mia, mio fratello è ancora mentre ...