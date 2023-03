Rabbia a Crotone per ritardi in trasferimento salme. Mercoledì Cdm a Cutro (Di mercoledì 8 marzo 2023) - I parenti delle vittime chiedono che quei padri, madri e figli siano rimpatriati nel paese di provenienza. Solo 14 bare andranno a Bologna, 17 destinate in Afghanistan resteranno per ora a Crotone Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 8 marzo 2023) - I parenti delle vittime chiedono che quei padri, madri e figli siano rimpatriati nel paese di provenienza. Solo 14 bare andranno a Bologna, 17 destinate in Afghanistan resteranno per ora a

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Il procuratore di Crotone: 'Mai partite le ricerche che potevano salvarli. Da padre provo rabbia per quei morti' [d… - busi_paola : RT @NiccoloZancan: Dodici giorni dopo. Confusione totale. Disorganizzazione. Solitudine. Rabbia. E ancora le bare ferme in questo palazzet… - convivioblog : RT @NiccoloZancan: Dodici giorni dopo. Confusione totale. Disorganizzazione. Solitudine. Rabbia. E ancora le bare ferme in questo palazzet… - maralal_marina : RT @NiccoloZancan: Dodici giorni dopo. Confusione totale. Disorganizzazione. Solitudine. Rabbia. E ancora le bare ferme in questo palazzet… - arosamor : RT @NiccoloZancan: Dodici giorni dopo. Confusione totale. Disorganizzazione. Solitudine. Rabbia. E ancora le bare ferme in questo palazzet… -