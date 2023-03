"Qui si esagera!". Iva Zanicchi scatenata contro Paola Egonu: "Molti la pensano come me..." (Di mercoledì 8 marzo 2023) No, Iva Zanicchi non si nasconde. Mai. Dice sempre quel che pensa, costi quel che costi. E la mitica Aquila di Lingonchio, 82 anni, non fa eccezione nell'ultima intervista concessa a Gente, in cui è tornata a parlare dell'ultimo Festival di Sanremo, spendendosi in un appello piuttosto critico ad Amadeus, conduttore e direttore artistico della kermesse che, ancora una volta, ha sbancato in termini di share. Nel mirino della Zanicchi ci è finita la politica, ci sono finiti i "pipponi" moralisteggianti che hanno contraddistinto l'ultima edizione, connotata da molteplici polemiche (si pensi a tutte quelle che hanno riguardato Fedez, compresa quella in tandem con Rosa Chemical). "Cosa cambierei di Sanremo? Toglierei di mezzo la politicizzazione, i sermoni. Capisco che ci sono cinque giorni e parecchie ore di spettacolo da riempire, ma qui si esagera. ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 marzo 2023) No, Ivanon si nasconde. Mai. Dice sempre quel che pensa, costi quel che costi. E la mitica Aquila di Lingonchio, 82 anni, non fa eccezione nell'ultima intervista concessa a Gente, in cui è tornata a parlare dell'ultimo Festival di Sanremo, spendendosi in un appello piuttosto critico ad Amadeus, conduttore e direttore artistico della kermesse che, ancora una volta, ha sbancato in termini di share. Nel mirino dellaci è finita la politica, ci sono finiti i "pipponi" moralisteggianti che hanno contraddistinto l'ultima edizione, connotata da molteplici polemiche (si pensi a tutte quelle che hanno riguardato Fedez, compresa quella in tandem con Rosa Chemical). "Cosa cambierei di Sanremo? Toglierei di mezzo la politicizzazione, i sermoni. Capisco che ci sono cinque giorni e parecchie ore di spettacolo da riempire, ma qui si esagera. ...

