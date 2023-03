Quarti Champions, Perugia salva l'onore dell'Italia e batte Berlino (Di mercoledì 8 marzo 2023) Berlino - Perugia 1 - 3 (18 - 25, 15 - 25, 25 - 23, 17 - 25) — Con una vittoria in quattro set a Berlino, davanti ad oltre 8mila spettatori, la Sir Perugia ha ipotecato la qualificazione alle ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 8 marzo 2023)1 - 3 (18 - 25, 15 - 25, 25 - 23, 17 - 25) — Con una vittoria in quattro set a, davanti ad oltre 8mila spettatori, la Sirha ipotecato la qualificazione alle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ASRomaFemminile : ?? UNA SOLA VOCE ?? ?? 21 marzo, ore 21:00 ??? Vieni all'Olimpico per Roma-Barcellona! ??? Ingresso gratuito per gli ab… - ASRomaFemminile : ?? UNA SOLA VOCE ?? ?? 21 marzo, ore 21:00 ??? Vieni all'Olimpico per Roma-Barcellona! ??? - ASRomaFemminile : ?? @EmilieHaavi vi invita all’Olimpico ??? ??? - youhatemario : RT @ELCAMlNOESLARGO: Unpopular porco dio di opinion sulla Lazio: se preferite il passaggio ai quarti della coppa dei pellegrini per tre pun… - Bossebbasta2 : @Frankie72491011 Aspe', quarti 'teorici' perché quelle dietro hanno partite da recuperare. Il posto Champions non s… -