Quanto guadagnano i tiktoker? Elisa Maino: "A 18 anni ho comprato un attico di 120m² a Milano". La 'prof. del corsivo': "Ecco quanti sono i soldi. Chi è lo stupido?" (Di mercoledì 8 marzo 2023) Scordatevi "il posto fisso". Che vi piaccia o meno, i giovani d'oggi (non tutti) vogliono lavorare con i social. Ma Quanto si guadagna se si è creatori di contenuti? Difficile fare precisamente i conti in tasca, ma possiamo farci un'idea. Come? A volte sono gli stessi content creator a rivelarlo. L'ultimo caso è stato quello di Giulia Ottorini, tiktoker da 1.8 milioni di follower che di recente ha ammesso: "Ho speso 30.000 euro di cui 9.000 in contanti e siamo solo al 4 marzo". Per Quanto famosa, Giulia non è l'influencer più conosciuta sul web. Basti pensare che Elisa Maino di follower ne ha quasi 6 milioni su TikTok e i suoi 'like' totali hanno superato i 761 milioni. Proprio lei, circa un anno fa, aveva rivelato qualcosa di più sui propri investimenti: "Io ho le idee super chiare ...

