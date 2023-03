Quando Julia Roberts abbandonò 'Shakespeare in love'. Storia di capricci e insicurezze - Magazine (Di mercoledì 8 marzo 2023) L'attrice - allora 24enne - lasciò il set facendo perdere ai produttori sei milioni di dollari. Il racconto di Edward ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 8 marzo 2023) L'attrice - allora 24enne - lasciò il set facendo perdere ai produttori sei milioni di dollari. Il racconto di Edward ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... foggylady : RT @sergio_segre: Non è bello quando un maschio serve solo da piedistallo al suo cazzo. Julia Voznesenskaya (1940-2015) scrittrice russa… - Yearning_Julia : RT @uomoconbarba: Quando capita qualcosa di difficile o doloroso a botta calda e per un po' l'adrenalina ti tiene su e ti manda avanti. Ma… - julia_tidu : RT @_xxbloodyxx: le mie ansie sono iniziate già da quando avevo 9 anni quando in classe contavo i bambini davanti a me per sapere quale par… - elenpeng : RT @wattisabe: @repubblica Correva l'anno 2002, quando Julia e Lena (t.A.T.u.) si baciavano, cantando 'All The Things She Said' e i bigotti… - evabarbari : RT @wattisabe: @repubblica Correva l'anno 2002, quando Julia e Lena (t.A.T.u.) si baciavano, cantando 'All The Things She Said' e i bigotti… -