Quando esce l’aggiornamento iOS 16.5: previsioni sull’uscita (Di mercoledì 8 marzo 2023) In tanti in questa fase si chiedono Quando esce l’aggiornamento iOS 16.5, al punto che in rete stanno iniziando a spuntare le prime ipotesi sulla data di uscita del pacchetto software. Premesso che dovrebbe trattarsi dell’ultimo pacchetto software di una certa importanza, dopo il quale tutti gli sforzi del colosso di Cupertino si concentreranno su iOS 17, ci sono alcune considerazioni da fare. Vediamo cosa possiamo aspettarci allo stato attuale, fermo restando quello che vi abbiamo riportato alcuni giorni fa, Quando sul nostro magazine abbiamo analizzato le potenziali novità incluse all’interno del firmware. Il punto su Quando esce l’aggiornamento iOS 16.5: in quale direzione vanno le previsioni sull’uscita Allo stato attuale, ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 8 marzo 2023) In tanti in questa fase si chiedonoiOS 16.5, al punto che in rete stanno iniziando a spuntare le prime ipotesi sulla data di uscita del pacchetto software. Premesso che dovrebbe trattarsi dell’ultimo pacchetto software di una certa importanza, dopo il quale tutti gli sforzi del colosso di Cupertino si concentreranno su iOS 17, ci sono alcune considerazioni da fare. Vediamo cosa possiamo aspettarci allo stato attuale, fermo restando quello che vi abbiamo riportato alcuni giorni fa,sul nostro magazine abbiamo analizzato le potenziali novità incluse all’interno del firmware. Il punto suiOS 16.5: in quale direzione vanno leAllo stato attuale, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Aliinwinterland : RT @demag0gica: ma quando esce la nuova stagione di bridgerton scusate per me l’inizio di queste belle giornate di accenno di primavera mi… - rudogoall : RT @portineriazorz1: La volontà di far passare sempre male lei è così evidente. Oriana si trucca e si prepara OGNI GIORNO dall'inizio e lui… - ellecomelu : RT @demag0gica: ma quando esce la nuova stagione di bridgerton scusate per me l’inizio di queste belle giornate di accenno di primavera mi… - jenjals : RT @demag0gica: ma quando esce la nuova stagione di bridgerton scusate per me l’inizio di queste belle giornate di accenno di primavera mi… - moonleeah : RT @demag0gica: ma quando esce la nuova stagione di bridgerton scusate per me l’inizio di queste belle giornate di accenno di primavera mi… -