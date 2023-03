Qual’è il miglior discount in Italia? Scopriamolo in questa classifica

Leggi su blowingpost

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Secondo una ricerca svolta da Altroconsumo questi sono idove si può fare la spesa. Siete curiosi di scoprire quali sono? Vediamoli insieme. Altroconsumo ha stilato, ed è proprio in quest’ultima che – secondo il feedback degli utenti – possiamo trovare i tredove andare a fare la spesa. A tutti piace comprare prodotti a km0 e andare a fare la spesa nei negozi locali, ma a volte è impossibile non andare anche nei supermercati; i cittadinini spesso per fare la spesa si recano neie nei supermercati, ma voi ci avete mai pensato a quali sono ii? Altroconsumo ha creato unagrazie alle risposte date tramite un questionario online da ...