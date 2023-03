Qatargate, al via il “processo nel processo”. L’indagato Tarabella porta in tribunale il pm Michel Claise: «È prevenuto, gli sia tolta l’inchiesta» (Di mercoledì 8 marzo 2023) Da tre mesi, il suo nome rimbalza nelle cronache giudiziarie di tutta Europa. Michel Claise è l’inflessibile magistrato titolare dell’inchiesta sul cosiddetto Qatargate, la presunta rete corruttiva ordita dal Qatar (e dal Marocco) per guadagnare influenza e decisioni favorevoli a livello Ue. Da quando la procura di Bruxelles ha scoperchiato il pentolone dei presunti affari loschi all’ombra del Parlamento europeo, brividi sono corsi lungo la schiena di deputati e commissari attuali o passati, lobbisti i buona o cattiva fede ed altre figure che operano nel mondo degli affari europei. A motivare i timori, anche la figura di Claise, noto in Belgio per essere un magistrato abile e tenace, esperto e attento in maniera maniacale alle trame di corruzione, e piuttosto prono a usare la mano pesante sugli ... Leggi su open.online (Di mercoledì 8 marzo 2023) Da tre mesi, il suo nome rimbalza nelle cronache giudiziarie di tutta Europa.è l’inflessibile magistrato titolare delsul cosiddetto, la presunta rete corruttiva ordita dal Qatar (e dal Marocco) per guadagnare influenza e decisioni favorevoli a livello Ue. Da quando la procura di Bruxelles ha scoperchiato il pentolone dei presunti affari loschi all’ombra del Parlamento europeo, brividi sono corsi lungo la schiena di deputati e commissari attuali o passati, lobbisti i buona o cattiva fede ed altre figure che operano nel mondo degli affari europei. A motivare i timori, anche la figura di, noto in Belgio per essere un magistrato abile e tenace, esperto e attento in maniera maniacale alle trame di corruzione, e piuttosto prono a usare la mano pesante sugli ...

