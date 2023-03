Pubblica delle foto su OnlyFans, la scuola di suo figlio la estromette dalle attività dei genitori: lo sfogo di una mamma (Di mercoledì 8 marzo 2023) La mamma di uno studente si è vista estromessa dalle attività scolastiche a causa delle sue foto su OnlyFans. Ecco i fatti Oggi come oggi, la piattaforma per adulti di OnlyFans sta facendo molto parlare di sé. Sono già diverse le donne che hanno raccontato del ridimensionamento subito a lavoro, o addirittura licenziamento, a causa della loro presenza su OnlyFans: se alcune grazie alla piattaforma si garantiscono un’entrata economica non indifferente, per altre ciò che hanno subito è un’umiliazione. mamma Pubblica su OnlyFans: fuori da scuola – Pexels – Grantennistoscana.itNelle ultime ore, però, ad aver subito un divieto di entrata a scuola è stata la ... Leggi su grantennistoscana (Di mercoledì 8 marzo 2023) Ladi uno studente si è vista estromessascolastiche a causasuesu. Ecco i fatti Oggi come oggi, la piattaforma per adulti dista facendo molto parlare di sé. Sono già diverse le donne che hanno raccontato del ridimensionamento subito a lavoro, o addirittura licenziamento, a causa della loro presenza su: se alcune grazie alla piattaforma si garantiscono un’entrata economica non indifferente, per altre ciò che hanno subito è un’umiliazione.su: fuori da– Pexels – Grantennistoscana.itNelle ultime ore, però, ad aver subito un divieto di entrata aè stata la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ricpuglisi : Difficilmente potrò perdonare politici e giornalisti che hanno forzato l'opinione pubblica perché i cittadini accet… - marcodimaio : Dopo qualche mese di doverosa distanza, ieri son tornato a parlare di politica in un’assemblea pubblica. Trovando l… - Viminale : Vanno avanti in tutto il Paese gli interventi delle #Forzedellordine per liberare alloggi di edilizia pubblica che… - Tizio8020 : RT @ricpuglisi: Difficilmente potrò perdonare politici e giornalisti che hanno forzato l'opinione pubblica perché i cittadini accettassero… - Vvelasciavivere : RT @ricpuglisi: Difficilmente potrò perdonare politici e giornalisti che hanno forzato l'opinione pubblica perché i cittadini accettassero… -