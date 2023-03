Psg | serve l’impresa nella prima uscita europea senza Neymar Bayern con Mane dalla panchina

Leggi su sportface

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Per Galtier sarà il disperato tentativo di salvare laper la prossima stagione. Per il Psg l’operazione rimonta contro ilMonaco rappresenterà una prova per il futuroil tridente magico.ha chiuso la sua stagione per infortunio, ma in ogni caso da settembre 2023 sarà complicato vedere nuovamente Messi, O’Ney e Mbappèstessa squadra. Una mera questione di conti e di fair play finanziario, ma che è posticipata all’estate. Ora si pensa alla trasferta contro ile si ripartirà dall’1-0 dell’andata per i tedeschi targato Coman, sempre più bestia nera dei parigini. L’eliminazione agli ottavi di finale per mano del Real Madridscorsa stagione fa ancora male e il Psg cerca il riscatto. Si va verso un 3-5-2 con Messi e Mbappè ...