Psg, Ben Arfa vince la causa per ‘molestie morali’: riceverà 100mila euro contro i 7,7 milioni richiesti (Di mercoledì 8 marzo 2023) Secondo quanto riporta L’Equipe, il Psg dovrà risarcire Hatem Ben Arfa per una cifra pari a 100mila euro. I fatti risalgono ad aprile 2017 (fino a giugno 2018), quando i parigini allontanarono il calciatore dalla prima squadra per alcune critiche mosse nei confronti del presidente Al-Khelaifi. Una sanzione che il club non pagherà volentieri, ma che non lascia soddisfatto neppure Ben Arfa. Il classe 1987 aveva infatti chiesto 7,7 milioni di euro per “emarginazione” e “molestie morali”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 8 marzo 2023) Secondo quanto riporta L’Equipe, il Psg dovrà risarcire Hatem Benper una cifra pari a. I fatti risalgono ad aprile 2017 (fino a giugno 2018), quando i parigini allontanarono il calciatore dalla prima squadra per alcune critiche mosse nei confronti del presidente Al-Khelaifi. Una sanzione che il club non pagherà volentieri, ma che non lascia soddisfatto neppure Ben. Il classe 1987 aveva infatti chiesto 7,7diper “emarginazione” e “molestie morali”. SportFace.

