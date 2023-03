Proteste in Georgia, il messaggio di Zelensky: «Vi auguro un successo democratico ed europeo». Gli Usa a Tbilisi: «Autorizzate le manifestazioni» (Di mercoledì 8 marzo 2023) «Non c’è ucraino che non augurerebbe il successo alla nostra amica Georgia. Un successo democratico, un successo europeo». Così Volodymyr Zelensky ha commentato gli scontri in corso a Tbilisi, dove migliaia di persone stanno protestando contro la legge sugli «agenti stranieri». Secondo i detrattori, si tratterebbe di uno strumento con cui il governo potrebbe intimidire media e Ong, sull’esempio di quanto avviene in Russia già dal 2012. Da ieri, a Tbilisi, alcuni manifestanti stanno tentando di fare irruzione nel Parlamento, sventolando bandiere dell’Unione Europea e dell’Ucraina. «Vogliamo essere nell’Unione europea e lo saremo. Vogliamo che anche la Georgia entri nell’Unione europea, e sono sicuro che ci sarà. Ma ... Leggi su open.online (Di mercoledì 8 marzo 2023) «Non c’è ucraino che non augurerebbe ilalla nostra amica. Un, un». Così Volodymyrha commentato gli scontri in corso a, dove migliaia di persone stanno protestando contro la legge sugli «agenti stranieri». Secondo i detrattori, si tratterebbe di uno strumento con cui il governo potrebbe intimidire media e Ong, sull’esempio di quanto avviene in Russia già dal 2012. Da ieri, a, alcuni manifestanti stanno tentando di fare irruzione nel Parlamento, sventolando bandiere dell’Unione Europea e dell’Ucraina. «Vogliamo essere nell’Unione europea e lo saremo. Vogliamo che anche laentri nell’Unione europea, e sono sicuro che ci sarà. Ma ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Intanto in Georgia sono ricominciate le proteste. #8marzo #Tbilisi - DantiNicola : #Tblisi. L'immagine già simbolo delle proteste di ieri in Georgia per l'Europa, i diritti, le libertà. Come in Afgh… - Agenzia_Ansa : Manifestanti tentano un'irruzione nel Parlamento della Georgia, nella capitale Tbilisi. La presidente del Paese app… - giovcusumano : RT @NicolaMelloni: Certo che se ricordano Euromaidan - dove l'estrema destra sparo' sui manifestanti, e dove un governo eletto venne destit… - Italia_Notizie : La notte della violenza in Georgia: crescono le proteste anti Putin. Le forze speciali contro i manifestanti in piazza -