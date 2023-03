Proposta per Peschiera Borromeo: un lettore si fa promotore di incontri periodici fra i cittadini per discutere il nuovo Piano di Governo del Territorio (Di mercoledì 8 marzo 2023) «Un modello di gestione più sostenibile e giusto per tutti, un modello di democrazia partecipata orizzontale e di ecologia applicata, dove possiamo influire sulle scelte. Non è una Proposta per me, né contro qualcuno, è una Proposta per tutti, per il Territorio e per le generazioni future». Leggi su 7giorni.info (Di mercoledì 8 marzo 2023) «Un modello di gestione più sostenibile e giusto per tutti, un modello di democrazia partecipata orizzontale e di ecologia applicata, dove possiamo influire sulle scelte. Non è unaper me, né contro qualcuno, è unaper tutti, per ile per le generazioni future».

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : In occasione dell'8 marzo, su proposta del ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, l'ingresso per le donne in… - elenabonetti : La sfida demografica è strategica per lo sviluppo economico e sociale. Per questo ho presentato la proposta di «Ist… - sbonaccini : L’imprenditore di Medolla (nella bassa modenese) Antonio Petralia e’ stato premiato dal Presidente Mattarella per a… - CampagnaAmicaCM : ???? ???????????? ???? #?????????????? ?????????? #??????????????????????????????.M?? ????????????'?? L'#???????????????????? quando appare per la prima volta la… - masaccio_ : @geascanca Per trovare un cartaceo che, oggi, entra nel dettaglio della proposta sull'Irpef, bisogna ovviamente leg… -