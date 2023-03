Pronostici tennis, Kubler - Sonego: la vittoria in due set dell'italiano a 2.24 (Di mercoledì 8 marzo 2023) I segnali di crescita sono incoraggianti, per Lorenzo Sonego, dopo quanto ha fatto vedere nell'Atp 500 di Dubai. L'italiano ha superato lo svizzero Huesler e soprattutto il canadese Auger - Aliassime, ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 8 marzo 2023) I segnali di crescita sono incoraggianti, per Lorenzo, dopo quanto ha fatto vedere nell'Atp 500 di Dubai. L'ha superato lo svizzero Huesler e soprattutto il canadese Auger - Aliassime, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BetItaliaWeb : ??????Pronostico Lorenzo Sonego-Jenson Kubler di oggi 8 marzo. Tennis, Indian Weels 2023 - BetItaliaWeb : ??????Pronostici Tennis: tutto su Indian Wells 2023 con programma, tabellone, italiani in gioco e quote - Betscannerit : #IndianWells2023 e Miami Open: i Masters 1000 americani partono senza #Djokovic Chi avrà la meglio? Analisi e pro… - infoitsport : Pronostici tennis oggi 7/3/2023: quote Atp Indian Wells - infoitsport : Pronostici tennis oggi 4/3/2023: quote Atp Dubai e Atp Santiago -