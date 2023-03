Processo Vaticano, diversi testimoni disertano: non ci sono garanzie. L’ira di Pignatone (Di mercoledì 8 marzo 2023) Ritengono che in Vaticano non vi siano le giuste garanzie processuali e, quindi, diversi testimoni che oggi erano stati chiamati a parlare al Processo in corso sullo scandalo finanziario dell’acquisto del palazzo londinese di Sloane Avenue che sarebbe stato strapagato dalla Santa Sede, non si sono presentati in udienza disertando l’appuntamento davanti al Tribunale Vaticano. Molti dei testimoni che oggi avrebbero dovuto presentarsi non sono venuti: tra loro anche Antonino Becciu, titolare della Cooperativa Spes e fratello del cardinale Angelo tra i dieci imputati nel Processo in corso. L’unico ad essersi presentato è stato il cugino di Fabrizio Tirabassi, Felice Liberatore, sentito sulla perquisizione della Gdf ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 8 marzo 2023) Ritengono che innon vi siano le giusteprocessuali e, quindi,che oggi erano stati chiamati a parlare alin corso sullo scandalo finanziario dell’acquisto del palazzo londinese di Sloane Avenue che sarebbe stato strapagato dalla Santa Sede, non sipresentati in udienza disertando l’appuntamento davanti al Tribunale. Molti deiche oggi avrebbero dovuto presentarsi nonvenuti: tra loro anche Antonino Becciu, titolare della Cooperativa Spes e fratello del cardinale Angelo tra i dieci imputati nelin corso. L’unico ad essersi presentato è stato il cugino di Fabrizio Tirabassi, Felice Liberatore, sentito sulla perquisizione della Gdf ...

