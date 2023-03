Probabili formazioni Tottenham-Milan | chi è l’arbitro | assenti | squalificati | ballottaggi Tutti disponibili per Pioli | Conte senza Dier

(Di mercoledì 8 marzo 2023). La buona notizia, in casa, arriva direttamente dalla bocca di Stefano. Il tecnico rossonero, nella consueta conferenza stampa pre partita, ha annunciato che i due giocatori in dubbio, Diaz e Giroud, hanno recuperato dai rispettivi acciacchi. Se partiranno dall’inizio o meno è tutto da vedere ma noi un’idea ce la siamo fatta: èdubbio la partita più importante della stagione, serve il Diavolo migliore. Ovvero quello con lo spagnolo e il francese titolari. Il primo sulla trequarti, il secondo come centravanti. La predi quest’ultimo, sia in area di rigore che in generale sul manto erboso del New White Hart Lane, sarà fondamentale. Ilnon può prescindere dall’esperienza di Giroud. L’unico veroo ...

Le probabili formazioni: TOTTENHAM (3 - 4 - 2 - 1): Forster; Romero, Lenglet, Davies; Emerson Royal, Skipp, Hojbjerg, Perisic; Son, Kulusevski; Kane. All.: Conte MILAN (3 - 4 - 2 - 1): Maignan; ...

Il Milan va a Londra per sfidare il Tottenham e riscrivere la storia di questa stagione segnata da troppi infortuni.Le notti magiche di Champions League sono pronti a tornare, in particolare per il Milan, che dovrà affrontare Tottenham in uno dei match più importanti degli ultimi 10 anni. Mister Pioli, dopo la scon ...