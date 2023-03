Pro Loco Ad Pontem apre la nuova sede e restituisce la Stazione Ponte-Casalduni

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiEra il 17 febbraio 2021 quando la ProAdAps ha avviato l’iter per dare aun nuovo luogo d’incontro, il più significativo dello sviluppo moderno della cittadina, con oltre 160 anni di storia. Affermare che la ProAdAps ha finalmente trovato unadegna di tale nome è certamente riduttivo, questa iniziativa contribuirà a darevita ad un parte di territorio vocato a naturale luogo d’incontro. Il Presidente Maria Nave, in rappresentanza di tutto il direttivo, annuncia, con grande soddisfazione e non poca emozione, che finalmente ha raggiunto l’obiettivo di dare aisi e ai soci della ProAd...

Da Oristano a Mamoiada: Gabriele, Gioele e Giacomo sono stati accolti dai Mamuthones e IssohadoresMamoiada dal 1953 che li ha trasportati nel magico mondo delle maschere tradizionali. Un percorso quello intrapreso che permette ai ragazzi con la sindrome di Down di vivere momenti e ...Una settima edizione frutto dell'impegno di Assessorato alla Cultura e, ispirata dal direttore artistico Simone Zanchini dal cui impegno è nato un programma di livello assoluto. "Il J. A. F. ...Roberto Melina è il nuovo Presidente delladi Marcellinara per il prossimo quinquennio. E' stato eletto per acclamazione dai soci nel corso dell'Assemblea convocata, nei giorni scorsi, nella Sala Cultura 'Giovanni Paolo II' del Comune ...

