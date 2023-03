Primavera: test con la Rappresentativa (Di mercoledì 8 marzo 2023) Settimana con il doppio impegno per la Primavera 3 del Modena FC prima della sosta. La squadra di Paolo Mandelli, in attesa della sfida di campionato con il Lecco di sabato 11 marzo a Bomporto, affronta domani, mercoledì 8 marzo, in amichevole la Rappresentativa Regionale Under 19 coordinata dal tecnico Sergio Fancelli. Appuntamento al campo Rognoni in via Roald Amundsen 74 a Modena. Calcio d’inizio alle ore 15. Si tratta di un’amichevole importante per i gialloblù che stanno giocando da protagonisti nella volata finale della regalar season. Mancano 3 giornate alla fine e già Modena-Lecco, scontro diretto tra la seconda e la quarta in classifica, separate da 6 punti, può essere decisiva per decidere le qualificate alla fase finale che vale il salto in Primavera 2. Fonte articolo e foto: www.modenacalcio.com seriea24.it: Notizie dal ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 8 marzo 2023) Settimana con il doppio impegno per la3 del Modena FC prima della sosta. La squadra di Paolo Mandelli, in attesa della sfida di campionato con il Lecco di sabato 11 marzo a Bomporto, affronta domani, mercoledì 8 marzo, in amichevole laRegionale Under 19 coordinata dal tecnico Sergio Fancelli. Appuntamento al campo Rognoni in via Roald Amundsen 74 a Modena. Calcio d’inizio alle ore 15. Si tratta di un’amichevole importante per i gialloblù che stanno giocando da protagonisti nella volata finale della regalar season. Mancano 3 giornate alla fine e già Modena-Lecco, scontro diretto tra la seconda e la quarta in classifica, separate da 6 punti, può essere decisiva per decidere le qualificate alla fase finale che vale il salto in2. Fonte articolo e foto: www.modenacalcio.com seriea24.it: Notizie dal ...

