Primavera, il risveglio: gli stili di vita e l'alimentazione più corretta per depurare il fisico (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il webinar sarà visibile streaming su ilmessaggero.it, ilgazzettino.it, ilmattino.it, il corriereadriatico.it e il quotidianodipuglia.it. Saranno presenti: Emanuele Bartoletti, Presidente Società ... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il webinar sarà visibile streaming su ilmessaggero.it, ilgazzettino.it, ilmattino.it, il corriereadriatico.it e il quotidianodipuglia.it. Saranno presenti: Emanuele Bartoletti, Presidente Società ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilmessaggeroit : #MoltoSalute in diretta oggi con il webinar 'Primavera, il risveglio'. In streaming sui nostri canali a partire dal… - Ori1449 : @4an_zar Primavera..non lo so...ma molto probabilmente in greco vorrà dire risveglio ripartenza....per me sono tutt… - zanzibardy : RT @leren7: #buonaserata a tutti. La primavera... Risveglio degli animi. #LiberoVolo #8marzoprossimo #letteratura #lettori #buonanotte htt… - DegueEmilienne1 : RT @PMelagrana: @SalvatValentin Giorno.carissima.sole.aria. Di primavera.risveglio dei sensi. - MirandaFelli : RT @leren7: #buonaserata a tutti. La primavera... Risveglio degli animi. #LiberoVolo #8marzoprossimo #letteratura #lettori #buonanotte htt… -