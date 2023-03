Primadonna | la recensione | l' amore come risposta al dominio mascolino

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Ladi: Marta Savina, al suo debutto alla regia, si ispira ad una storia vera per un film che parla di, libertà, coraggio, giustizia. Non tutto funziona, ma l'intento è decisamente nobile. Protagonista, Claudia Gusmano. Il pensiero che gira attorno al film,accade spessissimo, finisce per confrontarsi con la stretta attualità: guardando, scritto e diretto da Marta Savina, ci vengono infatti in mente le rivoluzioni necessarie portate avanti dalle donne iraniane contro il regime distorto e brutale dei mullah. Perché solo la lotta, rivoluzionaria e coraggiosa, può portare ad un cambiamento. Il parallelo, pur distante nello spazio, nella geografia e nel tempo, è decisamente calzante, e anzi amplia la riflessione che viaggia di pari passo alle immagini di un film ...