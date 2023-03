“Prima notte insieme”. UeD, Federico Nicotera e Carola: passione alle stelle dopo la scelta (Di mercoledì 8 marzo 2023) A Uomini e Donne è arrivata la scelta tanto attesa di Federico Nicotera, come da previsione è il tronista ha scelto Carola. Un’idea che in molti si erano già fatti ma che inevitabilmente solleverà polemiche a non finire per il modo con il quale è arrivata. Secondo molti utenti infatti Federico ha tirato volontariamente a lungo il trono pur avendo già un’idea ben precisa. Alice ‘che si aspettava di non essere la scelta, le tremava la voce dal pianto ed è andata via poi salutando sia Federico che Maria’. E che, ancora: “Si aspettava questo verdetto finale e ha detto che merita un amore più grande e migliore”. A rivelare la scelta di Federico è stato l’esperto di gossip Pugnaloni. Nella story pubblicata dall’esperto di gossip e tv si ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 8 marzo 2023) A Uomini e Donne è arrivata latanto attesa di, come da previsione è il tronista ha scelto. Un’idea che in molti si erano già fatti ma che inevitabilmente solleverà polemiche a non finire per il modo con il quale è arrivata. Secondo molti utenti infattiha tirato volontariamente a lungo il trono pur avendo già un’idea ben precisa. Alice ‘che si aspettava di non essere la, le tremava la voce dal pianto ed è andata via poi salutando siache Maria’. E che, ancora: “Si aspettava questo verdetto finale e ha detto che merita un amore più grande e migliore”. A rivelare ladiè stato l’esperto di gossip Pugnaloni. Nella story pubblicata dall’esperto di gossip e tv si ...

