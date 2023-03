Prete condannato per possesso di materiale pedopornografico (Di mercoledì 8 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) ha condannato don Gianfranco Roncone, ex parroco di Presenzano, comune dell’Alto-Casertano, ad un anno e mezzo di carcere con pena sospesa per possesso di materiale pedopornografico, assolvendolo però, perché il fatto non sussiste, dalla più grave accusa di violenza sessuale su un minore di 16 anni e dal reato di induzione alla prostituzione minorile nei confronti di un 17enne (entrambi gli adolescenti sono albanesi). La Procura di Santa Maria Capua Vetere aveva chiesto per il Prete (difeso dagli gli avvocati Renato Jappelli e Dario Mancino) una condanna ad otto anni e sei mesi di carcere. Il sacerdote fu sospeso dalla Diocesi di Teano alla vigilia di Natale 2020 dopo l’apertura nei suoi confronti dell’inchiesta per abusi ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 8 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) hadon Gianfranco Roncone, ex parroco di Presenzano, comune dell’Alto-Casertano, ad un anno e mezzo di carcere con pena sospesa perdi, assolvendolo però, perché il fatto non sussiste, dalla più grave accusa di violenza sessuale su un minore di 16 anni e dal reato di induzione alla prostituzione minorile nei confronti di un 17enne (entrambi gli adolescenti sono albanesi). La Procura di Santa Maria Capua Vetere aveva chiesto per il(difeso dagli gli avvocati Renato Jappelli e Dario Mancino) una condanna ad otto anni e sei mesi di carcere. Il sacerdote fu sospeso dalla Diocesi di Teano alla vigilia di Natale 2020 dopo l’apertura nei suoi confronti dell’inchiesta per abusi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rep_napoli : Prete condannato per possesso di materiale pedopornografico [aggiornamento delle 17:37] - MarialuisaFlor9 : RT @silerenonpossum: La Diocesi di Ventimiglia - Sanremo avvia un procedimento e si accanisce contro un prete che non ha fatto nulla di mal… - poetatoto1 : @prete_vallon @guido_vaciago @capuanogio Avesse avuto ragione lei si dovrebbero vergognare tutte le società che han… - PaoloPolvara : RT @silerenonpossum: La Diocesi di Ventimiglia - Sanremo avvia un procedimento e si accanisce contro un prete che non ha fatto nulla di mal… - silerenonpossum : La Diocesi di Ventimiglia - Sanremo avvia un procedimento e si accanisce contro un prete che non ha fatto nulla di… -