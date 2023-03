Prestigioso incarico per gli avvocati sanniti: un beneventano eletto presidente del Consiglio Distrettuale di Disciplina (Di mercoledì 8 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUn Prestigioso incarico ha investito il foro beneventano che oggi, proprio nelle scorse ore, si è visto riconoscere il tributo dell’elezione di un proprio rappresentante come presidente del Consiglio Distrettuale di Disciplina afferente, per l’appunto, il distretto della Corte d’Appello di Napoli. Sarà, infatti, l’avvocato Angelo Leone il vertice del Consiglio Distrettuale di Disciplina degli avvocati campani (ad eccezione del foro salernitano) eletto dall’assemblea plenaria del Consiglio nelle aule del vecchio tribunale partenopeo di Castel Capuano.Angelo Leone, classe 74, è l’unico figlio maschio del compianto Francesco, anch’egli avvocato ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 8 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUnha investito il foroche oggi, proprio nelle scorse ore, si è visto riconoscere il tributo dell’elezione di un proprio rappresentante comedeldiafferente, per l’appunto, il distretto della Corte d’Appello di Napoli. Sarà, infatti, l’avvocato Angelo Leone il vertice deldideglicampani (ad eccezione del foro salernitano)dall’assemblea plenaria delnelle aule del vecchio tribunale partenopeo di Castel Capuano.Angelo Leone, classe 74, è l’unico figlio maschio del compianto Francesco, anch’egli avvocato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ireninax : @SusannaCeccardi Sono d'accordo. Se è coerente con quello che dice, dovrebbe dimettersi. Lei non merita certo un incarico così prestigioso. - Socratico_ : Guarda le coincidenze.. 2014 '..l’Italia è stata designata quale capofila per i prossimi cinque anni delle strateg… - LauraMissori : RT @LauraMissori: @connessiopera Auguri a Daniel Harding per il prestigioso incarico???? - LauraMissori : @connessiopera Auguri a Daniel Harding per il prestigioso incarico???? - giusi_jose : @GiorgiaMeloni un uomo @frazambon che dovrebbe avere un incarico prestigioso, preparazione, determinazione e coragg… -