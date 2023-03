(Di mercoledì 8 marzo 2023) «Ciao Maurizio mi piacerebbe indicarti come presidente delche ne dici?»; «Caro Gaetano ti ringrazio, ma voglio pensarci ancora un po? dovessi accettare...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Spazio_Napoli : Osimhen, stagione da urlo del nigeriano: altro premio per il bomber del Napoli - PriscoAnnella : RT @MaryAttento: 20 aprile: la scadenza del Bando si avvicina #NoveMuse Premio Intercontinentale di Arte Letteraria ??@MarinaPratici @Prisco… - MaryAttento : 20 aprile: la scadenza del Bando si avvicina #NoveMuse Premio Intercontinentale di Arte Letteraria ??@MarinaPratici… - NetGiorgio : RT @Stampa_Estera: Si è da poco conclusa la cerimonia di consegna del Premio Sportivo 2022 a Victor J. Osimhen, attaccante del Napoli, scel… - lUltimoUomo : Victor Osimhen ha vinto il premio di calciatore del mese @assocalciatori di febbraio. -

...della sala stampa Lucio Dalla, Colapesce e Dimartino annunciano Club Tour 2023, la tournée in partenza a novembre. I live partiranno da Bologna (23 novembre, Estragon), per proseguire a...... sulla contemporaneità con la partecipazione a Sanremo, dove hanno vinto ildella Critica. ... Giovedì 23 novembre 2023 - Bologna @ Estragon Giovedì 30 novembre 2023 -@ Casa della Musica ......- già certificato Disco D'oro - che è valso loro ildella Critica Mia Martini e il... I live partiranno da Bologna (23 novembre, Estragon), per proseguire a(30 novembre, Casa della ...

Premio Napoli, Manfredi vuole De Giovanni: ma lo scrittore frena ilmattino.it

L’agente di calciatori e opinionista Sabatino Durante è intervenuto a Radio Marte in Forza Napoli Sempre: "Sarri è venuto a Napoli a difendersi ...Il figlio della lava e del mare Livio Cori torna a Napoli per un concerto unico a Teatro insieme alla sua band per uno spettacolo unico nel suo genere. Dopo la pubblicazione del ...