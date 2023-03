Preghiera del mattino del 8 Marzo 2023: “Non lasciare che mi separi da Te” (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il Mercoledì è giorno di devozione a San Giuseppe, ecco la Preghiera del mattino da recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. San Giuseppe, tu hai accarezzato Gesù e sei vissuto per Lui insieme a Maria. Aiutami a vedere Gesù nei poveri, in coloro che fanno fatica a vivere e cercano una mano L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il Mercoledì è giorno di devozione a San Giuseppe, ecco ladelda recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. San Giuseppe, tu hai accarezzato Gesù e sei vissuto per Lui insieme a Maria. Aiutami a vedere Gesù nei poveri, in coloro che fanno fatica a vivere e cercano una mano L'articolo proviene da La Luce di Maria.

