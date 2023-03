Pozzuoli | poliziotte aggredite nel carcere femminile

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSecondo i sindacati sono dovute alla “non idonea gestione” delle articolazioni per la tutela della salute mentale (ATSM) le aggressioni al personale deldi(Napoli), l’ultima ieri, a causa della quale diversesono dovute ricorrere alle cure mediche. A denunciare le “gravi condizioni lavorative” in cui versa il personale di Polizia penitenziaria dell’istituto, sono, in una nota congiunta, i sindacati SINAPPE, UIL P.A., USPP, FNS CISL, CGIL FP e CNPP, che ribadiscono lo stato di agitazione. “La grave situazione – spiega la nota – si ritiene essere principalmente riconducibile all’assenza di una idonea organizzazione dell’articolazione di salute mentale, determinata dall’assenza negli orari pomeridiani, notturni, nei fine settimana e nei giorni festivi di ...