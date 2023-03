Posti disponibili per mobilità e immissioni in ruolo 2023 dopo i pensionamenti docenti e ATA. Aggiornato (Di mercoledì 8 marzo 2023) Sono scaduti il 21 ottobre scorso i termini per la presentazione delle domande di pensionamento del personale docente e ATA. Le richieste valgono dal 1° settembre 2023. Le domande saranno poi sottoposte agli accertamenti da parte dell'Inps. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 8 marzo 2023) Sono scaduti il 21 ottobre scorso i termini per la presentazione delle domande di pensionamento del personale docente e ATA. Le richieste valgono dal 1° settembre. Le domande saranno poi sottoposte agli accertamenti da parte dell'Inps. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... alexbarbera : “Oggi abbiamo tra i 300 e i 500mila posti di lavoro disponibili. E questo può dare vita a immigrazione legale, che… - orizzontescuola : Posti disponibili per mobilità e immissioni in ruolo 2023 dopo i pensionamenti docenti e ATA. Aggiornato - CataniaToday : Aumentano i posti disponibili presso l'asilo nido di Biancavilla - progettotrio : #Didacta23 TRIO c'è! Vieni a trovarci presso lo stand di @regionetoscana ?? ??Ti sei già iscritt* al #seminario di… - laspezianews : Al via corso di manutentore del verde in Confartigianato Ultimi posti disponibili per imprenditori e disoccupati… -