Poste Italiane, 8 marzo all'insegna della parità di genere: a Fiumicino quote rosa al 62% (Di mercoledì 8 marzo 2023) Fiumicino – Poste Italiane si conferma un'azienda in 'rosa' anche a Roma e provincia. Con i suoi 393 uffici postali, 51 Centri di Distribuzione e un totale di circa 8.500 dipendenti, di cui circa 4.900 donne, il dato femminile tocca quasi il 60% con un picco del 67% se si considerano esclusivamente gli uffici postali. Poste Italiane, fin dalla sua nascita ha dato spazio all'occupazione femminile: il ruolo della donna, inizialmente legato soprattutto ad una innovazione tecnologica come quella del telegrafo, è cresciuto nel tempo e oggi, nell'era di Internet le donne rivestono un ruolo strategico. La presenza femminile a Roma e provincia ha avuto un ruolo determinante nel conseguimento dei risultati legati alla sostenibilità, all'inclusione e alla parità

