Porto Rico | la giornalista indipendente Bianca Graulau denuncia la nuova ondata di colonialismo Usa

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Cosa sta succedendo a? L’isola dell’incanto, così come è conosciuta questa terra paradisiaca nel Mare dei Caraibi, sta vivendo un processo accelerato e intensivo di gentrificazione con il conseguente sfollamento coatto di centinaia di “boricuas” dalle zone dove sono nati e cresciuti (boricua è un termine utilizzato per definire una persona nata o cresciuta a Puerto). Gentrificazione non è una parola così comune (almeno per chi non si occupa di fenomeni sociali) ma è entrata ufficialmente nel nostro vocabolario (Zanichelli) già nel 2013: “Nei centri urbani, trasformazione di un quartiere popolare in quartiere signorile ottenuta risanando la zona e ristrutturando vecchie abitazioni, con conseguente aumento del valore degli immobili e degli affitti e cambiamento del tipo di popolazione”. A leggerla così parrebbe quasi ...