Porto-Inter, quando si gioca il ritorno di Champions League: programma, orario, tv e streaming (Di mercoledì 8 marzo 2023) Una sola settimana ci separa dalla gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Porto e Inter. Gli uomini di Sergio Conceição saranno pronti ad accogliere l’undici di Simone Inzaghi. Nella giornata di martedì 14 marzo infatti, all’Estadio do Dragão andrà in scena alle ore 21.00, una sfida importantissima per il passaggio del turno ai quarti di finale della massima competizione europea per club. La formazione nerazzurra parte dal vantaggio conquistato lo scorso 22 febbraio a San Siro dopo aver vinto di misura grazie ad una rete di Romelu Lukaku arrivata all’86. In quella gara i Portoghesi hanno realmente messo in difficoltà la Beneamata, costruendo buone trame di gioco e chiudendosi a riccio quando necessario, per evitare attacchi pericolosi e ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 marzo 2023) Una sola settimana ci separa dalla gara didegli ottavi di finale ditra. Gli uomini di Sergio Conceição saranno pronti ad accogliere l’undici di Simone Inzaghi. Nella giornata di martedì 14 marzo infatti, all’Estadio do Dragão andrà in scena alle ore 21.00, una sfida importantissima per il passaggio del turno ai quarti di finale della massima competizione europea per club. La formazione nerazzurra parte dal vantaggio conquistato lo scorso 22 febbraio a San Siro dopo aver vinto di misura grazie ad una rete di Romelu Lukaku arrivata all’86. In quella gara ighesi hanno realmente messo in difficoltà la Beneamata, costruendo buone trame di gioco e chiudendosi a riccionecessario, per evitare attacchi pericolosi e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FBiasin : Inter-Napoli 1-0 ?? Monza-Inter 2-2 Milan-Inter 0-3 ?? Inter-Empoli 0-1 Inter-Milan 1-0 ?? Samp-Inter 0-0 Inter-Por… - AmalaTV_ : GdS - #Inter, #Skriniar non è ancora riuscito ad allenarsi in gruppo per un fastidio alla schiena, il suo recupero… - MarcoReNer_azz : Benfica soprattutto e Porto sono 2 squadre europee forti, attualmente. Sarà molto dura fra una settimana. Eviterei… - it_inter : #Skriniar avverte un nuovo fastidio alla schiena e non è ancora riuscito ad allenarsi, recupero in dubbio per la sfida con il Porto GDS - infoitsport : Spezia-Inter, turnover ragionato a pochi giorni dal Porto -