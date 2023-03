Porte aperte a tutti e no alle pattuglie Così la sinistra ha messo a rischio il cuore di Milano

(Di mercoledì 8 marzo 2023) C'è un "tema sicurezza" ma "ho detto e ribadisco chenon è in emergenza". Citofonare Beppe Sala, il sindaco diche abita in centro e ha una percezione sensibilmente diversa dai cittadini

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TorinoFC_1906 : Giovedì porte aperte al Fila! ??? Vi aspettiamo dalle ore 11.15 per assistere all'allenamento ?? #SFT - CarloCalenda : Dopo l’elezione di #Schlein il campo è ben definito: PD/5S su posizioni populiste radicali; FDI guida la destra; il… - GenoaCFC : ?? Domani pomeriggio allenamento a porte aperte al centro sportivo Signorini! ?? Info qui - NicolettaCocca : RT @Gabriel12349955: Fuori dal coro: clandestini arrivano dalla rotta balcanica a Trieste dopo aver pagato 5000€ perché le altre nazioni ha… - Piter15168825 : @siamoporcellini Le due porte del paradiso,beato tu,a te le lascia aperte entrambi ?????? -

... avvenuto nella casa di famiglia di via Andrea Costa, dove tutte ledei 3 appartamenti restavano per abitudine sempre. In un primo momento l'assassino, che, come accennato, aveva anche ...Il progetto Rairiparte finalmente anche nella Sede Regionale Rai per la Calabria, e questo - dice il direttore Massimo Fedele - ' vuol dire che le sedi regionali della RAI riprendono finalmente a vivere'...Per lui si sono quindiledel carcere, mentre la Mercedes e la droga sono state sequestrate. ...

Genoa, domani a Pegli allenamento a porte aperte Il Secolo XIX

Torna per il 2023 Moto Guzzi Days, il mese a porte aperte che celebra anche il compleanno della casa di Mandello del Lario ...Torna per il 2023 Aprilia Days, l'evento del marchio che apre le porte alle concessionarie per tutto il mese di marzo ...