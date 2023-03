Polla, Libreria Diffusa: 27 negozi diventano librerie (Di mercoledì 8 marzo 2023) I negozi diventano librerie per il paese e realizzano la Libreria Diffusa. Ben 27 esercenti hanno accolto nel proprio negozio, bar o punto vendita le librerie/cubo di colore giallo, messe a disposizione dal Comune di Polla, insieme con dieci libri da destinare in dono o in prestito ai propri clienti. In questo modo i libri sono diffusi e reperibili in tutto il paese, in quella che è una vera e propria Libreria Diffusa. L’iniziativa nasce nell’ambito del Progetto “Leggendo…Insteia” vinto dal Comune con il Bando Città che legge 2020” del Centro per il Libro. L’azione ha visto, in primo luogo, l’acquisto di 300 libri da destinare alla Libreria Diffusa all’interno di ... Leggi su zon (Di mercoledì 8 marzo 2023) Iper il paese e realizzano la. Ben 27 esercenti hanno accolto nel proprioo, bar o punto vendita le/cubo di colore giallo, messe a disposizione dal Comune di, insieme con dieci libri da destinare in dono o in prestito ai propri clienti. In questo modo i libri sono diffusi e reperibili in tutto il paese, in quella che è una vera e propria. L’iniziativa nasce nell’ambito del Progetto “Leggendo…Insteia” vinto dal Comune con il Bando Città che legge 2020” del Centro per il Libro. L’azione ha visto, in primo luogo, l’acquisto di 300 libri da destinare allaall’interno di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ass_CRiva : RT @michelegentile7: Alla libreria Ex Libris cafe, in via Popilia a Polla, con una bottiglia e una lattina entrate nella favola di #obuls22… - Susanna05662273 : RT @michelegentile7: Alla libreria Ex Libris cafe, in via Popilia a Polla, con una bottiglia e una lattina entrate nella favola di #obuls22… - ottopagine : A Polla una Libreria Diffusa nei negozi del Paese: acquistati 300 libri #Polla - ElianaBellezza : RT @michelegentile7: Alla libreria Ex Libris cafe, in via Popilia a Polla, con una bottiglia e una lattina entrate nella favola di #obuls22… - InfoCilentoWeb : Ecco l'iniziativa ?? #polla -